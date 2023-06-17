Bakan Tekin: "Akademik kayıpları telafi edecek adımlar atacağız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin :

"Öğrenci arkadaşlarımızın bu süre içerisindeki akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız"

"Öğrencilerimiz ile ilgili hem akademik başarıları açısından, hem de psikolojik durumları açısından yaz tatili süresince kendilerine DYK kursları ile ilave eğitimler vereceğiz"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğrenci arkadaşlarımızın bu süre içerisindeki akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Ama en önemlisi burada çalışan öğretmen arkadaşlarımızın, hem psikolojik olarak hem de daha iyi koşullarda çalışmaları için, acılarını hafifletecek tedbirler almak açısından yapabileceklerimiz neler olduğunu, kendi meslekleri açısından alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu istişare etmek üzere buradayız" dedi.

Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantı sonrası Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Alanına geçerek inceleme de bulunan Bakan Tekin, burada depremde birinci derecede yakınlarını kaybeden öğretmenlerle buluştu. Eğitimci ve öğretmenlerle yaptığı toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tekin, Kahramanmaraş'ta derslik sayısının depremden sonra yapılacak yatırımlar sonrasında artacağını ifade etti.

Bakan Tekin: "6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Deprem öncesi Kahramanmaraş'ta derslik sayımız 11 bin 111 idi. İlimizde yıkılan ve yıkılacak olan ağır hasarlı ve orta hasarlı derslik durumları göz önünde bulundurulduğunda, 1 Eylül tarihi itibariyle Kahramanmaraş'ımızın il ve ilçe merkezlerimizde eğitim süreci sorunsuz süreci başlayacak bütün tedbirleri almış durumdayız. Tedbirlerimizin bir kısmı kalıcı yatırımlar bunlarla beraber düşünülüp bu yatırımlar tamamlandığında 6 Şubat'taki derslik sayısının üstünde bir derslik sayısı Kahramanmaraş'ta hizmete girmiş olacak. Şu ana kadar bugün planladığımız okulların hızlı yetiştirilmesi için dersliklerin toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar bandında" dedi.

"Bölgeye 1839 öğretmen ataması yapıldı"

Deprem sebebiyle eğitim öğretim sürecini aksatan öğrencilere yönelik kursların devam edeceğini ve yeni öğretmen atamaları sonrası bin 839 öğretmenin Kahramanmaraş'ta görev yapacağını ifade eden Bakan Tekin, "Öğrencilerimiz ile ilgili hem akademik başarıları açısından, hem de psikolojik durumları açısından yaz tatili süresince kendilerine DYK kursları ile ilave eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerde hem akademik, hem psikolojik destek hem de değişik sosyal aktiviteler bu paketin içinde yer alacak. Bir başka konu ise derslikler dışında 200 yataklı öğretmen evi yatırım planımıza eklemiş durumdayız. Onu da en kısa sürede Kahramanmaraş'taki arkadaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bölgeye 1839 öğretmen ataması yapıldı ve bu öğretmenler eğitim öğretim yılı başlamadan öğretmenlik mesleklerine başlayacaklar. Hazır olarak burada bulunacaklar. Bu rakam düşünüldüğünde Kahramanmaraş genelinin norm kadro açısından hiçbir problem kalmamış olacak. Ama şöyle bir sıkıntı olabilir bu öğretmen arkadaşlarımızın konaklama problemleri olabilir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü arkadaşlarımız tamamına yakını ile irtibat halindeler. Kendi kişisel durumları halinde kendilerine konaklayacak yer konusunda da valilik ile beraber gerekli tedbirleri alıyorlar. Kahramanmaraş'ta bir spor lisesi talebi olduğunu ifade etti arkadaşlarımız. Kahramanmaraş güreş konusunda sözü sayılır bir ilimiz. İnşallah Kahramanmaraş'taki spor lisesini de güreş lisesi olarak kurgulayıp ona göre tesislerini oluşturup en kısa zamanda tamamlayıp hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.

"Akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız"

Öğrenci ve öğretmenlerle ilgili alınması gereken tedbirlerin alınacağının taahhüdünü veren Bakan Tekin, "Öğrenci arkadaşlarımızın bu süre içerisindeki akademik kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Ama en önemlisi burada çalışan öğretmen arkadaşlarımızın, hem psikolojik olarak hem de daha iyi koşullarda çalışmaları için, acılarını hafifletecek tedbirler almak açısından yapabileceklerimiz neler olduğunu, kendi meslekleri açısından alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu istişare etmek için buradayız. Milli Eğitim Bakanlığı bir aile havasında çalışmaya devam edecek. Dolayısı ile buradaki arkadaşlarımız da bir ailenin ferdi. Onların rahatları onların huzurları, onların iyi bir ortamda çalışması bizim için çok kritik. Alınması gereken tedbir her ne ise onu alacağımızı taahhüt ediyorum. Buna ne kadar başarılı olur ne kadar beceririz Allah bilir. Gücümüz ve nefesimiz yettiğince bu anlamda tedbir almak için biz varız" ifadelerini kullandı.