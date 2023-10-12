Bakan Tekin: 86 Milyonun Eğitime Katkı Vermesini Bekliyorum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimle ilgili olarak 86 milyonun katkı vermesini beklediğini belirtti. Tekin, Kırıkkale Valiliği'nde yapılan İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı ve eğitim öğretim açısından yapılan çalışmaları değerlendirdi.

1) BAKAN TEKİN: 86 MİLYONUN EĞİTİME KATKI VERMESİNİ BEKLİYORUM

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim, 86 milyonun tamamını ilgilendiriyor. Tamamının bir kanaati, fikri var. 86 milyonun tamamının katkı vermesini bekliyorum. Herkes kendi üzerine düşeni yapsın, eğitimle ilgili arzu ettiğimiz düzeye çıkabilelim inşallah" dedi.

Yusuf Tekin, Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Mehmet Makas başkanlığındaki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri ve yöneticiler de yer aldı. Tekin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İl il geziyoruz. İllerimizde iki şey yapıyoruz. Valimiz, Milli Eğitim Müdürleriyle, çalışan ekibiyle ilin mevcut durumunu masaya yatırıyoruz. Bir de öğretmen arkadaşlarımızla sohbet edip, olayın diğer boyutuyla ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz. Saha hakkında bilgilerimizi tazelemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'İHTİYAÇLARIN NOTLARINI ALDIK'

Tekin, toplantıda devam eden yatırımları, eğitim öğretim açısından gelişmeleri, öğretmen ihtiyacını ve eğitim öğretimin niteliğini arttırmak için alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğünü söyledi. Verimli bir toplantı olduğunu belirten Tekin, "Bu anlamda sorunlarımızı minimize etme çabası sarf eden yöneticileri tebrik ediyorum. Eğitim öğretime katkılarının devam etmesini temenni ediyorum. Kırıkkale'yle ilgili genel anlamda ihtiyaçların notlarını aldık. Eğitim öğretim dönemi zaten sağlıklı bir şekilde başlamış, daha da konforlu bir hale getirmek için alabileceğimiz tedbirlerin notlarını aldık" diye konuştu. Eğitim öğretim yılı öncesi hayata geçirilen düzenlemelerin sahadaki karşılığını da değerlendirdiklerini aktaran Tekin, "Açık liselere geçişle ilgili süreçte rakamlar üzerine konuştuk. O konuda tedbir alanlara teşekkür ediyorum. Eğitim, 86 milyonun tamamını ilgilendiriyor. Tamamının bir kanaati, fikri var. 86 milyonun tamamının katkı vermesini bekliyorum. Herkes kendi üzerine düşeni yapsın, eğitimle ilgili arzu ettiğimiz düzeye çıkabilelim inşallah" dedi.