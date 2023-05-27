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Bakan Özer'den rehber öğretmen müjdesi

Bakan Özer'den rehber öğretmen müjdesi

Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını açıkladı. Bakan Özer, öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen bulunmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaşmak istediğini belirtti.

Bakan Özer, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selma Kasap - Eğitim

Mahmut Özer Ziya Selçuk Eğitim Haberler

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