Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmen ve eğitim neferleri anısına Keçiören Öğretmen Hatıra Ormanı'nda yapılan abide ve anıtların açılış törenine katıldı. Bakan Özer, son 3-4 yılda güçlendirme çalışmalarına çok ciddi yatırım verildiğini belirterek, 'Yıkım yapım çalışmalarına çok ciddi katkı verildi. 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kaldı' dedi.

Bakan Özer: 465 bin kişi okul, yurt ve öğretmenevlerimizde kaldı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 3-4 yılda güçlendirme çalışmalarına çok ciddi yatırım verildiğini belirterek, "Yıkım yapım çalışmalarına çok ciddi katkı verildi. 465 bin vatandaşımız bizim okullarımızda, yurtlarımızda, öğretmenevlerimizde kaldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğretmen ve eğitim neferleri anısına Keçiören Öğretmen Hatıra Ormanı'nda yapılan abide ve anıtların açılış törenine katıldı. Bakan Özer, 6 Şubat sabahı bakanlık olarak Malatya'da olduklarını, ardından da depremin etkilediği 10 ilde sahada olduklarını söyledi. Türkiye'nin son 2-3 yılda, 2 kritik eşikten geçtiğine işaret eden Özer, "Birisi Covid salgınıydı. Tüm dünya daha önce hiç hazırlık yapmadığı bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Türkiye o dönemde normalleştirmeyi hızlı bir şekilde yaptıysa bu eğitim kurumlarımızı normalleştirdiğimiz içindir. 1,5 yıl okullar kapalı kaldı ve çocuklarımız öğretmenlerinden uzaklaştı. İlk kez dünyada olduğu gibi Türkiye'de çocuklar sadece eğitim öğretim yapılan bir mekandan değil; psikososyal, duygusal gelişim yaptıkları, akranlarla etkileşime girdikleri, tüm eşitsizliklerin minimize edildiği bir mekandan mahrum kaldı. Bakan olduğumuz son 20 aya bakıyorum ve bu ülkenin geleceğine yaptığımız 2 kritik katkı var. Biri Covid'de her türlü koşula ve dayatmaya rağmen okulları açma iradesi göstermemiz. İkincisi 6 Şubat depremi ilk gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte hızla sahada olmamız" ifadelerini kullandı.

Özer, daha sonra deprem felaketi ve terör saldırılarında yaşamını yitiren öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu 192 anıt ile abidenin tasarımcısı Erhan Karasüleymanoğlu'na başarı belgesi verdi. Özer, anıtlara karanfil bıraktı ve hayatını kaybeden öğretmenler için Fatiha okudu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Özer'in konuşması

- Öğretmen Hatıra Ormanı

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Doğa Başak ÖZTÜRK-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,