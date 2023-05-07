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Bakan Özer: 15 Mayıs'ta eğitime 1 gün ara vereceğiz

Bakan Özer: 15 Mayıs'ta eğitime 1 gün ara vereceğiz

Eğitim Haberleri

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Bakan Özer: 15 Mayıs'ta eğitime 1 gün ara vereceğiz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Mahmut Özer 14 Mayıs Eğitim Haberler

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