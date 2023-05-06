Bakan Özer: 1'le devraldığımız dijital platformu 7'yle devrediyoruz

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yetişkinlere yönelik halk eğitim kurslarının dijital ortama aktarıldığı 'Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nın (HEMBA) tanıtımını yaptı. Özer, dijital platformların önemini vurgulayarak, "1'le devraldığımız dijital platformu 6'yla, 7'yle devrediyoruz" dedi.

Özer, 'Aile Okulu' uygulamasıyla beraber de 1,5 milyon aileye ulaşıldığını ve 2023 yılı içerisinde bu sayıyı yükseltmek istediklerini kaydetti.