Bakan Özer: 1'le devraldığımız dijital platformu 7'yle devrediyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yetişkinlere yönelik halk eğitim kurslarının dijital ortama aktarıldığı 'Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nın (HEMBA) tanıtımını yaptı. Özer, dijital platformların önemini vurgulayarak, '1'le devraldığımız dijital platformu 6'yla, 7'yle devrediyoruz' dedi.
Bakan Özer: 1'le devraldığımız dijital platformu 7'yle devrediyoruz
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yetişkinlere yönelik halk eğitim kurslarının dijital ortama aktarıldığı 'Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı'nın (HEMBA) tanıtımını yaptı. Özer, dijital platformların önemini vurgulayarak, "1'le devraldığımız dijital platformu 6'yla, 7'yle devrediyoruz" dedi.Bakan Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen HEMBA tanıtım toplantısına katıldı. Yetişkinlere yönelik halk eğitim kurslarının dijitalleşeceği HEMBA uygulamasının içeriğini anlatan tanıtım filmi gösterildi. Bakan Özer, OECD ülkelerinin eğitim sistemlerini olağanüstü koşullara karşı dirençli kılmak için artık dijital eğitim platformlarını yaygınlaştırdığını ve Türkiye'nin de özellikle Covid-19 döneminde eğitimde dijital platformlardan yararlandığını belirtti. Özer, "Hangi ülkenin dijital platformu varsa onu devreye soktu. MEB daha önceki bakanlarımız zamanında oluşturulan EBA ile öğrencilere mümkün olan her desteği sağladı. Yeni dijital platformlar oluşturmak üzere yola çıktık, o ana kadar sadece EBA vardı. Öncelikle öğretmenlerimizden başladık. EBA'ya ÖBA'yı ekledik. Daha sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılında nasıl son 20 yıl içinde eğitimde fırsat eşitliğini ortaya koyduysak 19 milyon öğrenciye ücretsiz kitap dağıttık. 'Bu yardımcı kaynak olayını çözeceğiz' dedik. Yaklaşık 190 milyon yardımcı kaynağı tüm çocuklarımıza eriştirdik. Amacımız eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek; zenginle fakir arasındaki nitelikli eğitim farkını telafi edici mekanizmalarla desteklemek" diye konuştu.Bakan Özer, MEB'in Türkçe, Matematik ve İngilizce için yürüttüğü '3 dilde seferberlik' çalışmalarının önemini vurguladı. Özer, "Matematik seferberliği başlattık, sonra İngilizce seferberliği başlattık. 'Diyalekt' diye geçen hafta İngilizce bir platform kuruldu. Tüm kamuoyuna, vatandaşlarımıza herkese açtık. Diyalekt, şu anda Türkiye'deki dijital platformların en niteliklisi. Google'da en fazla indirilen platform oldu. Türkçe dijital platform da hazırlandı, pazartesi itibarıyla inşallah onu da erişime açıyoruz" dedi.'TÜM DÜNYADAKİ VATANDAŞLARIMIZA HİZMET EDECEK'HEMBA uygulamasına ilişkin de konuşan Bakan Özer, MEB'in sadece eğitim çağındaki kişilere değil, tüm halkın eğitimiyle ilgilenen bir bakanlık olduğunu hatırlattı. Özer, "2021 yılında yaklaşık 3-4 milyon vatandaşa hizmet veren bir halk eğitim merkezi kapasitemiz vardı. Orada ciddi boşluk vardı; çünkü halk eğitim merkezlerinin geçmiş istatistiklerine bakarsanız aslında halk eğitim merkezlerinden en fazla yararlananların kadınlar olduğunu görürsünüz; yüzde 60, yüzde 70. Biz kadını desteklemediğimiz müddetçe, kadının eğitime erişimini, gelişimini desteklemediğimiz müddetçe sağlıklı bir toplum inşa edebilmemiz mümkün değil. 2022 yılının sonunda 12 milyon vatandaşı hedeflerken 13,5 milyon vatandaşa eriştik. İnşallah bu dijital platform da içerikleri her geçen gün zenginleştirilerek tüm dünyadaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize hizmet edecek biricik bir platform olacak. 1'le devraldığımız dijital platformu 6'yla, 7'yle devrediyoruz" ifadelerini kullandı.
Özer, 'Aile Okulu' uygulamasıyla beraber de 1,5 milyon aileye ulaşıldığını ve 2023 yılı içerisinde bu sayıyı yükseltmek istediklerini kaydetti.