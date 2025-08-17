Bakan Kacır, Coğrafya Olimpiyatı'nda Madalya Kazanan Öğrencileri Tebrik Etti

Bakan Kacır, Coğrafya Olimpiyatı'nda Madalya Kazanan Öğrencileri Tebrik Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 4 bronz madalya kazanan Türk öğrencileri tebrik etti. Bakan, gençlerin başarılarının ülkeye gurur verdiğini vurguladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland'da düzenlenen 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden gençlerin 4 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakarca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize, süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan 'Kabusa gidiyoruz' uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde

"Kabusa gidiyoruz" ikazında haklı çıktı! Cumhuriyet tarihinin dibinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.