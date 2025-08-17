Bakan Kacır, Coğrafya Olimpiyatı'nda Madalya Kazanan Öğrencileri Tebrik Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland'da düzenlenen 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden gençlerin 4 bronz madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21'inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakarca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize, süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.