Bakan Kacır, Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Eden Öğrencileri Tebrik Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 57'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı, 29'uncu Genç Balkan Matematik Olimpiyatı ve 9'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bilim olimpiyatlarında gençlerimizden güzel haberlerimiz var. Türkiye'ye gurur yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Bakan Kacır'ın paylaştığı görsele göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ve 90 ülkeden 354 öğrencinin yarıştığı 57'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler; 3 gümüş madalya ve 1 bronz madalya kazandı. Kuzey Makedonya'da düzenlenen ve 23 ülkeden 135 öğrencinin yarıştığı 29'uncu Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda öğrenciler; 1 altın madalya, 1 gümüş madalya ve 3 bronz madalya aldı. Bulgaristan'da düzenlenen ve 40 ülkeden 189 öğrencinin yarıştığı 9'uncu Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda öğrenciler; 1 gümüş madalya, 1 bronz madalya ve 2 mansiyon ödülü kazandı.