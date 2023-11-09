Bakan Göktaş, çocuklar için kitap seslendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde çocuklar için kitap seslendirdi. Bakan Göktaş, Altın Dilli Kız isimli masal kitabını seslendirerek çocukları kitap okumaya teşvik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Çocuk Kitapları Haftası çerçevesinde çocuklar için kitap seslendirdi.

Bakan Göktaş, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler dizisinden Altın Dilli Kız isimli masal kitabını seslendirdi. Altın Dilli Kız kitabının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Çocuk Dostu Kitap" değerlendirmesinde yer alan, evrensel ahlak kurallarına uygunluk, milli manevi değerlerle uyumluluk, çocukların psikososyal gelişmelerine sunulan katkı, dil gelişimine sağlanan yarar gibi birçok başlıktan tam puan aldığı ve çocuklar için yararlı bir kitap olarak nitelendirildiği bildirildi.

Seçilen kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün gönüllü okuyucuları için ayrılan Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık stüdyosunda görme engelli çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar için seslendiren Bakan Göktaş, "Çocuklarımızı erken yaşta okumaya teşvik etmek, onlara okumayı sevdirmek amacıyla 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listesi oluşturuyor, listemizi her geçen gün geliştiriyoruz. 2018 yılından günümüze kadar 0-18 yaş çocukları için hazırladığımız listemizle birlikte bin 502 kitap çocuklarımız için uygun içerikli olarak değerlendirilmiştir" dedi.

Bakan Göktaş, "Çocuk Kitapları Haftası'nda çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kıymetli çocuklarımız için Altın Dilli Kız isimli masal kitabını seslendirdim. Çocuklarımızın kişisel ve kültürel gelişimleri için her alanda çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA