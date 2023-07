Bakan Bak üniversite adayı gençlerle buluştu

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler ile bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklanması ile üniversite adaylarının tercih dönemi başladı. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen ve üniversite adaylarına tercihlerinde kılavuz olan Tercih Destek Platformu'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Sincan Belediyesi Kongre ve Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen programda Bakan Bak, öğrencilere üniversite deneyimlerini aktardı. Üniversite tercihlerinden sonra öğrencilerin yurt tercihi yapacağını hatırlatan Bakan Bak, "Kredi Yurtlar Kurumunda yurt tercihi yaptığınızda tekrar karşılaşacağız. Pek çoğunuzla lisans çıkarırken karşılaştık. Müsabakalara katıldınız, spor salonlarında futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi diğer branşlarda karşılaştık. Hayat boyu sporun içerisinde olacağız. Bence sporu bir yaşam tarzı yaparsanız çok şey kazanırsınız" dedi.

Hem yabancı dilini geliştirmek için hem de yüksek mühendis olmak için İngiltere'ye gittiğini dile getiren Bak, okul taksitini yatırabilmek için farklı işlerde çalıştığını anlattı. Türkiye'ye döndükten sonra doktoraya başvurduğunu aktaran Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Kendinize inanmanız lazım. 'Erteleme, üşenme, vazgeçme' prensipleriyle hayata devam. Bizim en büyük kaynağımız gençlerimiz. Biz başarırız, her şey yapabiliriz. Çok pratiğiz, çok enerjiğiz. Her zaman ne istiyorsanız hayallerinizin peşinden koşun. Benim her zaman hayallerim var. Sevgi dolu olun, kucaklayıcı olun. Asla iyilik kaybetmez, iyiler mutlaka kazanır. Öz güven sahibi, vicdanlı, vefalı olun. Geldiğiniz yerleri unutmayın, hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın. Hayat bu şekilde sizi güçlü kılar. Ülkemizi geliştirmek için çalışmak, başarmak zorundayız. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Bu coğrafyada güçlü olmak, mücadele etmek zorundasın."

Programın sonunda Bakan Bak, katılımcılara kitap hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.