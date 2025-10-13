Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi Burs/Kredi Başvuruları Başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını açıkladı. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı duyuruyla, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi. Bakan Bak, "Sevgili Gençler; Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Her zaman söylediğimiz gibi; GSB hep yanında" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek. 17 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyen öğrenciler, yine bu tarihe kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖZEL DURUMLU ÖĞRENCİLER

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durumu; şehit/gazi çocukları (şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi), anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcuları içeriyor. Özel durum beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek. Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ile 'KYK_DESTEK' ve 'GSB_DESTEK' adlı sosyal medya hesapları üzerinden yardım talep edebilecek.