BAİBÜ'ye 7 Bin 531 Öğrenci Yeni Kayıt Yaptırdı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelerine toplam 7 bin 531 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığını bildirdi. Alişarlı, üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleriyle öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitelerine toplam 7 bin 531 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığını bildirdi.

Alişarlı, AA muhabirine, üniversitenin 16 fakülte, 1 yüksekokul ve 8 meslek yüksekokuluyla eğitim-öğretim hizmeti sunduğunu, 20 araştırma ve uygulama merkezi, yüzme havuzu ve spor salonlarıyla da öğrencilerin hem akademik hem sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde kayıtlı 566 doktora, 148 tezsiz yüksek lisans ve 2 bin 72 tezli yüksek lisans öğrenci bulunduğunu aktaran Alişarlı, enstitüde 65 anabilim dalında ve 159 yüksek lisans ve doktora programında lisansüstü eğitim verildiğini anlattı.

Alişarlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında YKS, yatay geçiş ve YÖS yerleşme türleri olmak üzere toplam 7 bin 531 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm öğrencilerimize, güçlü akademik kadromuzla hem akademik hem de kültürel ve sosyal anlamda kaliteli ve vizyoner üniversite hayatı sunmak için görevdeyiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna sahip gençlik yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizin ve personelimizin yeni akademik yılını tebrik ediyor, başarılarla dolu yıl olmasını temenni ediyorum."