Bahçeşehir Üniversitesi, Times Higher Education Social Impact 2023 sıralamasında Türkiye birincisi

Bahçeşehir Üniversitesi, Times Higher Education Social Impact 2023 verilerine göre Türkiye sıralamasında barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde 1'inci, nitelikli eğitim kategorisinde 3'üncü, sanayi, yenilikçilik ve alt yapı kategorisinde 11'inci oldu. Üniversitenin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik girişimleri başarıya ulaştı.

Bahçeşehir Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Social Impact 2023 verilerine göre Türkiye sıralamasında, barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde 1'inci, nitelikli eğitim kategorisinde 3'üncü, sanayi, yenilikçilik ve alt yapı kategorisinde 11'inci oldu.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'un (THE), dünyanın temel 17 sorununu ve bunlara çözüm olarak önerdiği sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda üniversiteleri değerlendirdiği 'THE 2023 Etki Sıralaması' verilerini açıkladı. Türkiye sıralamasına göre, Mütevelli Heyeti Başkanlığını Enver Yücel'in yaptığı, bu yıl 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde Türkiye 1'incisi oldu. BAU ayrıca, aynı verilere göre, nitelikli eğitim kategorisinde 3'üncü, sanayi, yenilikçilik ve alt yapı kategorisinde 11'inci oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi, geçen yıla göre, barış, adalet ve güçlü kurumlar kategorisinde 7'nci sıradan 1'inciliğe, nitelikli eğitim kategorisinde 10'uncu sıradan 3'üncülüğe yükselmiş oldu. İki kategoride ilk ona girmeyi başaran BAU, tüm alanları kapsayan genel ortalamasını 70.7'ye yükseltti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİMİZLE FARK YARATIYORUZ"

Her bölümden tüm öğrencilere bu konuda eğitim verdiklerini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Bahçeşehir Üniversitesi olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik yenilikçi girişimlerimiz ile fark yaratan bir üniversiteyiz. Bu kapsamda bünyemizde yer alan BM merkezimiz ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının her bir amacına yönelik farklı çalışmaları gerek yerel gerekse uluslararası partnerlerimiz ile gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ders müfredatlarına entegre edilmesini sağlayarak öğrencilerimizin alanları ne olursa olsun bu konuda inter disipliner çalışabileceği alanlar oluşturduk. Akademisyenlerimizin projeleri ve araştırma çıktıları da bu süreci destekledi. Kısacası, üniversitemizin yer aldığı sıralamalardaki bu başarı sıkı bir çalışma ve ekip işidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.