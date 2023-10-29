Bahçeşehir Üniversitesi'nde Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) de coşkuyla kutlandı. Törende, geleceğe ışık tutacak bilim insanları yetiştirmenin hedeflendiği '100 Doktora Bursu' projesi kapsamında 100 doktora öğrencisine kabul ve burs belgeleri takdim edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi, okulun tüm paydaşlarıyla beraber birçok farklı etkinlik ve projeyle Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutluyor. BAU Güney Kampüsü'nde düzenlenen Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamasına Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından BAU Konservatuvar öğrencilerinin müzik dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlikte 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı 100 Doktora Bursu' projesi ile geleceğimize ışık tutacak bilim insanları yetiştirme hedefiyle, 100 doktora öğrencisine kabul ve burs belgeleri takdim edildi.

"ÜNİVERSİTEMİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA ETME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR"

Cumhuriyetin 100'üncü yılına ulaştığı özel günde geleceğe katkı sağlamak için bilgi, bilim ve eğitim alanındaki çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Üniversitemizdeki öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımız, Türkiye'nin geleceğini inşa etme yolunda önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemizin bu yoldaki katkıları ve başarıları gurur kaynağımızdır. Buna verilebilecek en güzel örnek; bugün burada bizlerle olan 100 nitelikli doktora adayımızdır. Kendilerine bugün doktora kabul ve burs belgelerini takdim ettik. İnanıyoruz ki her biri Türk Yükseköğretimine ve bilim dünyasına katkı sağlayacak önemli çalışmalara imza atacaklar. Cumhuriyetin 100'üncü yılında, daha da ileriyle gitmek, daha fazla bilgi üretmek, daha fazla bilimsel araştırma yapmak, daha fazla toplumsal soruna çözüm üretmek için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

"BURS ÖĞRENİMİME DEVAM ETMEM İÇİN ÖNEMLİ BİR MOTİVASYON SAĞLADI"

İngiliz Dili Eğitimi Bölümü doktora programı öğrencisi olan iki çocuk annesi Nihansu Yurtseven Akın ise "Çok gururluyum. Bursa başvurduğumda hamileydim ve karışık duygular içerisindeydim. Bir yandan yüksek öğretim maceramı devam ettirmek istiyordum. Ancak başarıp başaramayacağımı merak ediyordum. Böyle bir dönemde bursu kazanmak çok önemli bir motivasyon sağladı. Bu işe devam etmem gerektiğini anladım. Burs çıkmasaydı belki de öğrenimime devam etmeyecektim. Bu kurumun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Bu fikri inşa eden herkese diğer 99 bursiyer arkadaşım adına da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Aynı bölümde doktora öğrencisi olan Şenol Söğüt de bursu kazanmasına ilişkin duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

"Bugün Atamızın emaneti Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünün anlam ve önemi vurgulayan bir program için burada toplandık. Böyle güzel bir organizasyonu sağlayan Bahçeşehir Üniversitesine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere doktora bursunun sağlanması çocuklarımıza daha nitelikli bir eğitim vermemize ve bilimsel üretim gerçekleştirmemize olanak sağlayacak. Aynı zamanda kişisel gelişimize ve vatanımıza önemli bir katma değer sağlayacaktır."