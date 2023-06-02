Bahçeşehir Koleji öğrencileri Asya Fizik Olimpiyatı'ndan madalyalarla döndü

Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, Asya Fizik Olimpiyatı'nda başarılı bir performans sergileyerek madalyalar kazandı. Emir Akdağ gümüş, Mehmet Anıl İşkesen bronz madalya alırken, Kaan Dere ile Kutay Kulbak da mansiyon elde etti. Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi, dünyanın en başarılı fizik olimpiyatı okullarından biri olarak öne çıkıyor.

BAHÇEŞEHİR Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören dört öğrenci, Asya Fizik Olimpiyatından madalya ile döndü. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Emir Akdağ gümüş, Mehmet Anıl İşkesen bronz madalya almaya hak kazanırken, Kaan Dere ile Kutay Kulbak da mansiyon elde etti. Öğrenciler, ailelerine ve okullarına büyük gurur yaşattı.

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Asya Fizik Olimpiyatı, Moğolistan'ın Ulan Batur kentinde, 21-28 Mayıs tarihlerinde 28 ülkeden 198 yarışmacının katılımıyla düzenlendi. TÜBİTAK BİDEB tarafından 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında milli takımlarda yetiştirilen, aralarında Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören öğrencilerinde bulunduğu genç bilim insanları, Türkiye'yi uluslararası sahada temsil etme fırsatı buldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören Emir Akdağ gümüş, Mehmet Anıl İşkesen bronz madalya almaya hak kazanırken, Kaan Dere ile Kutay Kulbak da mansiyon elde etti.

Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nin şu ana kadar, 45'i Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan (IPhO) olmak üzere, 126 tane bilim olimpiyatı madalyası bulunuyor. Madalya anlamında dünyanın fizik olimpiyatı açısından en başarılı okullarından biri olan lise, 15 yılı aşkın süredir yoğun şekilde önem verdiği fizik olimpiyatı çalışmalarının başında, fizik öğretmeni Prof. Dr. Recep Dimitrov bulunuyor. Her yıl Türkiye'yi Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda temsil edecek 5 kişilik milli takımda mutlaka öğrenci barındıran kolejin başarısı, MIT, Oxford gibi üniversitelerden gelen kabullerle de tescilleniyor.