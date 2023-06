Bahçeşehir Koleji'nden Olağanüstü Haller Pedagojisi Çalıştayı

GAZİANTEP'te Bahçeşehir Koleji tarafından Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın katılımıyla 'Olağanüstü Haller Pedagojisi Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştay kapsamında olağanüstü durumlarda pandemi, deprem, yangın gibi büyük afetler sonrasında eğitim ve öğretimin devam etmesine dönük konular ele alındı. Çalıştayı düzenleyen Prof. Dr. Levent Eraslan, buradaki temel amacın büyük kriz anlarından sonra çocukları eğitim ve öğretime hızlıca adapte edebilmek olduğunu söyledi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Olağanüstü durumlarda özellikle çocukların çok etkilendiğini kaydeden Eraslan, şöyle dedi:

" Gaziantep'te Olağanüstü Haller durumunda saha çalıştayı için bulunuyoruz. Bahçeşehir Koleji yetkililerinin destekler ile olağanüstü durumlarda yani pandemi, deprem, yangın gibi büyük afetler sonrasında eğitim ve öğretimin devam etmesine dönük bir kavram. Buradaki temel amacımız büyük kriz anlarından sonra çocukları eğitim ve öğretime sokabilmek. Burada önemli olan ise çocukların okul bölgelerinde yani sadece bina olarak değil, öğretmenleri ile bir arada olması psikolojik gelişmelerini sağlamaktadır. Bunu pandemi döneminde geliştirdik. Özellikle o dönemde yaşanan öğrenme eksiklikleri daha sonra öğrenme kayıplarına sonrasında da öğrenme yoksunluğuna dönüşüyor. Bizim eğitim de kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bu yüzden bir öğretim programı olağanüstü hallerde nasıl düzenlenir. Öğretmenler nasıl bir öğretim yöntemi uygulayabilir. Bununla birlikte nasıl bir öğrenme çevresi oluşturulabilir gibi konuları içeren bir yapıdan bahsediyoruz. Bu dünyada ilk defa çalışılıyor. Deprem süreci şu anda çok gündemde değil ama her an her şekilde depremin olabileceği bir ülkedeyiz. Bu yüzden de eğitimde B planı olmalı. Bu düşünceler ile katılımıyla 'Olağanüstü Haller Pedagojisi Çalıştayı' düzenledik. Deprem bölgesini de özellikle yakından gözlemledik. Bizim olağanüstü haller dediğimiz geçici süreçlerdir. Bir an önce deprem bölgesinde de normalleşmemiz gerekmektedir. Çocukların bir an önce okullarına dönmeleri çok önemli."

Bir gün sürecek çalıştay çeşitli sunumların ardından sona erecek.