Bahçelievler Belediyesi tarafından açılan Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu, Gençlik Merkezi ve Kadın Merkezi hizmete açıldı

Bahçelievler Belediyesinin katkılarıyla ilçeye kazandırılan 'Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu, Gençlik Merkezi, Kadın Merkezi' düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bu bina 5 katlı, ilk iki katı öğrencilerimiz ve çocuklarımız için. Anaokulunda 130 öğrencimiz var. Üstte kadın gelişim merkezi var. Kadınların el becerilerini geliştirmek istiyoruz. Hayatta dik durabilecek, özgüveni olan, kazancını sağlayabilen kadınlar istiyoruz' dedi.

Merkezin açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra ilçe protokolü, veliler, öğretmenler ve merkez çalışanları katıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Belediye tarafından sağlanan arsa üzerine Bahçelievler Hak Vakfı tarafından inşa edilen merkezde Anaokulu, Gençlik Merkezi ve Kadın merkezi bulunuyor. Merkezde yer alan anaokulunun kontenjanı 130 kişiden oluşuyor. Yoğun talebi adil şekilde karşılamak için noter tarafından yapılan çekiliş ile öğrenci alımı yapılıyor. Sadece 3-6 yaş arası öğrencinin kabul edildiği okulda Milli Eğitim müfredatının yanında robotik kodlama, İngilizce gibi alternatif eğitim programları da uygulanıyor. Gençlik Merkezi'nde birçok branşın yanı sıra profesyonel olarak E-spor eğitimi veriliyor. Kadın Gelişim Merkezi'nde ise mum ve sabun atölyesi, dikiş mefruşat atölyesi, işaret dili eğitimi, okuma-yazma, Kuran-ı Kerim eğitimi, saz kursu, yoga ve jimnastik eğitimi gibi kadınların kişisel gelişimine katkı sağlayacak kurslar veriliyor.'

BOZTEPE: CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA YAKIŞIR BİR AÇILIŞ İÇİN BİR ARADAYIZ

Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, 'Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'nci yıl dönümünü andığımız günde cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir açılış için bir araya gelmiş durumdayız. Belediye Başkanımıza ilçemize kazandırmış oldukları bu hizmetler için teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum' dedi.

BAHADIR: ALLAH ORADAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bugün mübarek Cuma günü, Gazze'de 7 haftadır cuma namazında sıkıntı çıkarıyorlar. Biliyorsunuz orada bir siyonist güç var. Yahudiler siyonist, mason insanlar ve bunlar ırkçılıklarını iyice ispat ettiler. Hitler'in yerine belki Netanyahu soykırımla anılacak. Allah oradaki Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Gerçekten çok üzücü ama dünyanın hiç umurunda değil. Amerika ne derse onu yapıyor' ifadelerini kullandı.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE, RAHMETLE ANIYORUZ'

Sözlerine devam eden Bahadır, 'Atatürk'ün sevmemizin bir nedeni de şu, bizi ulus devleti yapmış. Bir demokrasimiz, cumhuriyetimiz var. Bizim seçtiklerimiz bizi yönetiyor, bu çok önemli. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını gerçekten minnetle, rahmetle anıyoruz. 29 Ekim'i geçirdik, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 100'üncü yılını kutladık, bu da çok önemli bir şey. Şu anda Türkiye yüzyılına girdik. Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye yüzyılında inanın ki her alanda tıpta sanayide, silah sanayisinde, teknolojinin olduğu yerde, sporda, kültürde, tiyatroda ve sinemada çağ atlıyor ve ilerliyoruz' diye konuştu.

'KADINLARIMIZIN EL EMEĞİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Merkezin özelliklerinden bahseden Bahadır, 'Bu bina 5 katlı, ilk iki katı öğrencilerimiz ve çocuklarımız için. Anaokulunda 130 öğrencimiz var. Üstte kadın gelişim merkezi var. Kadınların el emeğini ve bilgi becerilerini geliştirmek istiyoruz. Hayatta dik durabilecek, özgüveni olan, kazancını sağlayabilen kadınlar istiyoruz. Yakında Kuleli'nin girişine kadınlarımızın kendi ürettiklerini satmak için yer açıyoruz. Bir buçuk ay sonra orayı açacağız. Amacımız kadınlarımızın güçlü, öz güvenli ve hayatta kendi başına dik durabilmesi. Biz vatandaşlarımız ne isterse onu yapmaya çalışıyoruz. Birlik içerisinde Bahçelievlerimizi daha üst seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Sosyal tesisimizin 3'üncüsünü de haftaya açacağız. Dördüncü anaokulumuzu dün gezdim, herhalde bir aya bitecek. Biz ne dediysek yüzde 98'ini yerine getirdik ve bundan mutluyuz, gurur duyuyoruz. Güveniniz için teşekkür ediyoruz. Siz bize güveniyorsunuz biz de sözlerimizi birer birer yerine getiriyoruz' ifadelerini kullandı.