Bahçelievler Belediyesi Millet Kütüphanesi İnşaatına Başladı

Bahçelievler Belediyesi tarafından 6 kat ve 1 teras kat şeklinde inşa edilmesi planlanan millet kütüphanesinin temeli atıldı. Kütüphane, gençlik geliştirme merkezi ve teras katıyla gençlere hizmet verecek.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 6 kat ve 1 teras kat şeklinde inşa edilmesi planlanan millet kütüphanesinin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 12'nci kütüphane olacak millet kütüphanesinin temel atma töreni, Füsun Yönder Anadolu Lisesinin bahçesinde düzenlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, törendeki konuşmasında, yapının millet kütüphanesine uygun konseptle inşa edileceğini, kütüphanenin 3 ve 4'üncü katlarının gençlik geliştirme merkezi, en üst katının da teras olacağını kaydetti.

Gençlerin kitaba daha hızlı ulaşabilmesini amaçladıklarını aktaran Bahadır, kendi döneminden önce de ilçede birçok kütüphane olduğunu, belediye başkanlığı döneminde bunların sayısını ve kapasitesini artırdığını aktardı.

Bahadır, gençlerin eğitim ve kültür seviyesini yükseltmek istediklerini belirterek, ilçedeki kütüphanelere kayıtlı 72 bin öğrenci olduğu bilgisini verdi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise 1985'te İstanbul Üniversitesine geldiğinde, gidecek kütüphane bulamadığını, o dönemde gittiği Beyazıt Devlet Kütüphanesinin kısa süreli açık tutulduğunu belirtti.

Göreve gelince ilk yaptığı işin Beyazıt Devlet Kütüphanesini 7 gün 24 saat hizmete açmak olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gençlerimizin gidebileceği en güzel yer kütüphanelerdir. Gençlerimiz kütüphanelerde sıraya giriyor. Onun için devlet adamlarına diyorum ki gençlere iyilik yapmak istiyorsanız önce kütüphane yapın." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe'nin de katıldığı temel atma töreninde, 6 kat ve 1 teras kat şeklinde inşa edilmesi planlanan kütüphanenin 4 ayda tamamlanacağı sözü verildi.???????