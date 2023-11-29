Bağcılar şiddetli yağışlar nedeniyle Yavuz Selim İlkokulu yanında bulunan inşaatın istinat duvarında çökme yaşandı. Okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Bağcılar'da okulun yanında bulunan inşaatın istinat duvarında çökme yaşandı

İSTANBUL - Bağcılar şiddetli yağışlar nedeniyle Yavuz Selim İlkokulu yanında bulunan inşaatın istinat duvarında çökme yaşandı. Okulda bulunan öğrenciler tahliye edilirken, olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Bağcılar Yavuz Selim İlkokulu'nun yanında bulunan inşaatın istinat duvarında çökme yaşandı. Okul bahçesinin bitişiğindeki duvarda yaşanan çökme, tehlikeli görüntüler oluşturdu. Yavuz Selim İlkokulu'ndaki öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.