Bağcılar'da 30 Bin Öğrenciye Çanta ve Kırtasiye Desteği

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Bağcılar'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine toplamda 30 bin çanta ve kırtasiye seti dağıtılmaya başlandı.

Anafartalar İlkokulu'nu ziyaret ederek, birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemelerini dağıtan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Özellikle ilkokula başlayan bütün öğrencilerimize, ayırt etmeksizin bu hediye takdimimizi gerçekleştirdik. Onların eğitim hayatlarının başlangıcında onlarla bu anlamda güzel bir temas da kurmuş olduk" dedi.

İlkokula yeni başlayan 15 bin birinci sınıf öğrencisi ile ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim gören ihtiyaç sahibi 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti de dağıtılıyor. Böylelikle toplamda 30 bin öğrencinin eğitim desteğinden yararlanmış olacak. Kırtasiye setinin içinde defter, kalem, boya kalemi, cetvel, resim defteri gibi çeşitli malzemeler bulunuyor. Bu kapsamda bugün Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Anafartalar İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek toplam 406 adet çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

'30 BİN HEM ÇANTA HEM KIRTASİYE DESTEĞİMİZİ SUNMUŞ OLUYORUZ'

Konu ile ilgi olarak konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Bağcılar Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl da birinci sınıf öğrencilerimizin tamamına çanta dağıtımı yapmıştık. Bu sene de yine aynı şekilde birinci sınıf öğrencilerimizin tamamına kırtasiye desteği sunduk. Ayrıca ikinci ve on ikinci sınıflar arası 15 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye de destek olduk. Özellikle ilkokula başlayan bütün öğrencilerimize, ayırt etmeksizin bu hediye takdimimizi gerçekleştirdik. Onların eğitim hayatlarının başlangıcında onlarla bu anlamda güzel bir temas da kurmuş olduk' ifadeleri kullandı.

'İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA DESTEĞİMİZ RUTİN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Gelecek yıllarda da bu desteğin devam edeceğini söyleyen Özdemir, 'Geçtiğimiz seneki rakam 29 bindi. Gelen talepler doğrultusunda bu sene 30 bin oldu. Her sene düzenli bir şekilde bu desteğimizi sürdürmüş olacağız. İlkokul birinci sınıflarda desteğimiz rutin bir şekilde devam edecek. Geri kalan sınıflarda da ihtiyaç sayısı ne ise kota koymadan, sınırlama yapmadan ihtiyaç duyan bütün ailelerimize bu anlamda gerekli desteğimizi sürdürmüş oluyoruz. Aslında bu sosyal anlamda ailelerimizim de elini rahatlatan bir unsur. Sosyal destek boyutunda önemli bir adım atmış oluruz. 30 bin sayısı, ciddi bir sayı' diye konuştu.

'AKADEMİK GELİŞİMLERİNE DE ÖNEMLİ KATKILAR DA BULUNUYORUZ'

Çocukları sadece sosyal destek boyutunda desteklemediklerini ifade eden Özdemir, 'Belediyemizin hem bilgi evlerinde hem yetenekli çocuklar merkezinde hem de gençlik ve kültür merkezlerinde, onların akademik gelişimlerine katkı sunacak çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bir taraftan maddi anlamda destekte bulunurken diğer taraftan donanımsal anlamda önemli bir desteği sunmuş oluyoruz. Çocuklarımızın hepsinin yüzleri pırıl, pırıl. Bu güzellikleri inşallah devam ettirmeleri ve hem ilçemiz adına hem de ülkemiz adına önemli bir geleceğe sahip olmalarını önemsiyoruz. Ben de bu ilçede büyümüş, bu ilçede ilkokulunu, ortaokulunu okumuş bir birey olarak ilçemizin çocuklarının başarılarına vesile olmak isterim" dedi.