Bağcılar Belediyesi, 900 öğrenciye ücretsiz TYT kitabı hediye etti

Bağcılar Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 900 öğrenciye ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) kitabı hediye etti. Gençlerin ve çocukların belediyesi olacaklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, gençlere desteklerinin süreceğini belirtti.

Bağcılar Gençlik Merkezi'nde eğitim alan öğrencilere ücretsiz üniversiteye hazırlık kitapları dağıtılmaya başlandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında öğrencilere verilen destekler kapsamında Bağcılar Gençlik Merkezi'nde eğitim alan 900 öğrenciye ücretsiz üniversite hazırlık testi dağıtılacak.

Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlık kursuna katılan tüm mezun, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri bu destekten yararlanabilecek.

İlk olarak 400 öğrencinin kitapları, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde düzenlenen programla dağıtıldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, çalışmalarının merkezine gençleri ve çocukları koyduklarını anlattı.

Özdemir, gençlik çalışmalarının hem içeriğini zenginleştirmek hem de gençlik merkezlerinin sayısını artırmak adına önemli faaliyetlerde bulunduklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden beri öğrencilerimize eğitim desteği, üniversite giriş sınavı ücreti desteği, okul çantası, kitap, kırtasiye ve spor malzemesi desteği sağladık. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişim süreçlerine katkı sunacak çalışmaların altına imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.