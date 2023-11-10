Bafra'da Ücretsiz Akademi Hazırlık Kursları Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde, ücretsiz olarak gerçekleştirilen 31'inci dönem akademi hazırlık kurslarına başvurular başladı. Polis meslek eğitim merkezleri ve polis meslek okulu kurslarına katılmak isteyenler kayıtlarını Bafra Belediyesi irtibat bürosuna yapabilecek. Kurslardan ücretsiz olarak yararlanabilecek olan adaylar, geleceklerine katkı sağlamak için bu fırsattan yararlanabilirler.

Samsun'un Bafra ilçesinde, ücretsiz olarak gerçekleştirilen 31'inci dönem akademi hazırlık kurslarında başvurular başladı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Polis meslek eğitim merkezleri ve polis meslek okulu kurslarına katılmak isteyenler kayıtlarını eski Kapalı Spor Salonu'nda yer alan Bafra Belediyesi irtibat bürosuna yapacak.

Sınavlara hazırlanan adaylar açılacak kurslardan daha önce olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gelecekleri olan gençlerin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamaya bu yıl da devam edeceklerini belirterek, "Tek gayemiz gençlerimizin yanında olup onlara destek çıkabilmek. İnşallah kurslarımız tamamlandığında, mesleki hayallerine kavuşup vatanımıza, milletimize hizmet ederken görmek bizler için en büyük mutluluk olacaktır. Rabb'im yollarını açık etsin. Biz her zaman onların yanında olmaya, desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.