Bafra'da Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' ile öğrencilere trafik eğitimi verildi. İlköğretim çağındaki öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Başkanlığı tarafından ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri gerçekleştirmek üzere tasarlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" ile ekipler öğrencilere trafik kurallarını anlattı

İlköğretim çağındaki öğrencilere, sokak ve cadde üzerinde trafik ışıklarının bulunduğu yerde nasıl hareket edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi gibi kurallar uygulamalı olarak gösterildi.