Bafra'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Bafra ilçesinde, yaz Kur'an kurslarına giden öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde, öğrencilere genel trafik kuralları ve bisiklet kullanımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.