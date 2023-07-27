Bafra'da Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Eğitim Haberleri
Bafra ilçesinde, yaz Kur'an kurslarına giden öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlenen eğitimde, öğrencilere genel trafik kuralları ve bisiklet kullanımıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Bafra ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine trafik kurallarıyla ilgili eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince İlçe Müftülüğüne bağlı konferans salonunda verilen eğitime, yaz Kur'an kurslarına giden öğrenciler katıldı.
Görevli trafik polisi tarafından öğrencilere genel trafik kurallarının yanı sıra bisiklet kullanırken nelere dikkat edecekleri anlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Eğitim