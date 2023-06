Bafra Belediyesi, Öğrencilere Deneme Kitabı Dağıttı

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim gören ve sınavlara hazırlanan öğrencilere deneme kitabı dağıtıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 1660 öğrenciye Lgs, 1600 öğrenciye TYT deneme kitabı hediye edildi.

Bu yıl ise 1700 öğrenciye TYT, 1800 öğrenciye de LGS deneme kitabı verilerek, sınava hazırlanan öğrencilere destek olundu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini vurgulayarak, "Her biriniz bizlerin incisi, geleceğin en iyi meslek erbapları olacaksınız. Sınavlar hayatınızın sadece dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktaları ise geleceğimizin mihenk taşlarındandır. Sizler gözlerinizdeki bu ışık sayesinde her kapıyı açacak, başarıyı da emin adımlarla kucaklayacaksınız." ifadesini kullandı.

Zorlu sınav süreçlerinde öğrencilere destek vermeye çalıştıklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız, geleceğimizin aydınlık yüzleri, yarınlarımızın da teminatıdır. İlçemizde her kesimi önemsiyoruz ama gençlerimizi, sınav sürecine hazırlanan evlatlarımızı daha çok önemsiyoruz. Kültürel, sosyal, sportif ihtiyaç duyulan her alanda tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yarınlarını inşa eden bütün öğrencilerimize sınav süreçlerine destek olmak amacıyla yeni nesil sorularla işlenmiş, tamamı video çözümlü, zorluk dereceli ve beceri odaklı deneme kitaplarımızı hediye ettik. Mutlu yarınları başarıyla kucaklamaları için destek bizden, başarı evlatlarımızdan. Her birinin yolu aydınlık olsun."