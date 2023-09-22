Bafra Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağladı ve orta öğretim öğrencilerine 750, üniversite öğrencilerine ise bin lira destek verdi.

Bafra Belediyesi, 932 öğrenciye kırtasiye yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunuldu.

Bafra Belediyesi, orta öğretim öğrencilerine 750, üniversite öğrencilerine ise bin lira destek de verdi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, memleketi daha iyi noktalara taşıyacak, iyi yetişmiş insanlara ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, "Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Bu yıl 754 ailede 932 ortaöğretim öğrencisine ve 196 üniversite öğrencimize destek sağladık. Bafra Belediyesi olarak öğrencilerimizin ve ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimizin başarılarla dolu eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.