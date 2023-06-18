AYT sınavına giren öğrencilerin velileri heyecanlı bekleyişte

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için çocuklarıyla sınavın yapılacağı okullara gelen veliler, heyecanla evlatlarını bekliyor. Sınava girmek için erken saatlerde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'ne gelen adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı. Sınavın başlamasının ardından okulun önünde köpeğiyle birlikte kızını bekleyen baba Önder Koldaş ise 'Çok özel bir gün. Bugünün Babalar Günü olması dışında kızımın geleceğini de tayin edici bir gün. Sınava girdi, dünkü sınavdan da başarılı çıktı. Bu sınavdan da başarılı çıkacağına eminim. Ona olan sevgim ve güvenim de sonsuz. Şu an bir heyecanım yok. Eminim başarılı olacağına, yolu açık olsun.' dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için çocuklarıyla sınavın yapılacağı okullara gelen veliler, heyecanla evlatlarını bekliyor.

Sınava girmek için erken saatlerde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'ne gelen adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı.

Bu sırada duygulanan bazı veliler çocuklarına sarılırken, bazıları da fotoğraf çektirdi. Dışarıda bekleyen bazı aileler de sınava giren öğrenciler için dua etti.

Sınava tek başına gelen adaylar, telefonlarını ve diğer eşyalarını emanet masasına teslim etti.

Sınav 10.15 itibarıyla başlarken, çocuklarını sınava uğurlayan velilerin de dışarıda heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Babalar Günü'nde YKS'de kızını yalnız bırakmadı

Beyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde sınava girmek için bekleyen öğrencilerden Berk Mert Öz, "Diş hekimliği veya tıp fakültesi istiyorum. Sınava beşinci girişim. Artık yani ilk iki sınavda pek bir şey yapamamıştım. Sonradan istediğim puanı alamadım, artık inşallah yapacağız bu sene. Pek heyecanlı değilim bu sefer, çalıştım güveniyorum kendime. Hazırlık süresi boyunca çok çalışmaktan ziyade düzenli çalıştım. Özel ders desteği aldım." ifadelerini kullandı.

Sınavın başlamasının ardından okulun önünde köpeğiyle birlikte kızını bekleyen baba Önder Koldaş ise "Çok özel bir gün. Bugünün Babalar Günü olması dışında kızımın geleceğini de tayin edici bir gün. Sınava girdi, dünkü sınavdan da başarılı çıktı. Bu sınavdan da başarılı çıkacağına eminim. Ona olan sevgim ve güvenim de sonsuz. Şu an bir heyecanım yok. Eminim başarılı olacağına, yolu açık olsun." dedi.