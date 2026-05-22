Bayburt'ta aile-okul iş birliğiyle hikaye kitabı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' projesi kapsamında 2-B sınıfı öğrencilerinin aileleriyle birlikte hazırladığı hikayeler, öğretmenleri tarafından derlenerek, kitap haline getirildi.

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda, 2-B sınıfı öğrencileri ve velilerinin katılımıyla 4 ay süren Ailemle Eğitim Yolculuğum projesi tamamlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde, sınıf öğretmeni Rukiye Çakmakçı rehberliğinde hazırlanan proje, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile koordineli şekilde yürütüldü. Proje kapsamında öğrenciler, aileleriyle birlikte eğitim sürecine aktif katılım sağladı.

Aile Yılı teması doğrultusunda hazırlanan çalışmalarda deney ve sanat etkinlikleri, hikaye okuma ve yazma faaliyetleri düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilerin aileleriyle birlikte vakit geçirmesi, okuma-yazma becerilerini geliştirmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlenmesi sağlandı.

Proje sonunda öğrencilerin aileleriyle birlikte hazırladığı hikayeler, sınıf öğretmeni Rukiye Çakmakçı tarafından derlenerek 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' adlı hikaye kitabına dönüştürüldü. Hazırlanan kitaplar öğrencilere hediye edildi. verildi.

Veliler, proje kapsamında düzenlenen etkinliklerin ve okulun kültür ve sohbet odasında yapılan okuma saatlerinin çocukların gelişimine katkı sunduğunu belirtti. - BAYBURT

