Aydıntepe'de öğrencilerden kültürel miras projesi: Geçmişten Geleceğe Kültür Sandığı

Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda hazırlanan 'Geçmişten Geleceğe Kültür Sandığı' adlı Harezmi Eğitim Modeli projesi tamamlandı.

Kasım-Mayıs ayları arasında devam eden proje, öğretmenler Rukiye Çakmakçı, Asuman Ergün, Güzide Nur Kalyoncu ve Hülya Altuntaş rehberliğinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kültürel değerlerin tanınması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için hazırlanan projede öğrenciler; yöresel türküler, ebru, çini, kilim dokuma, kil hamuru ve ahşap baskı çalışmaları yaptı.

Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar okul panolarında sergilenirken, proje çerçevesinde düzenlenen türkü konseri de ilgi gördü.

Proje sürecinde öğrenciler, kültürel mirası yakından tanıma fırsatı bulurken, sanatsal ve el becerilerini geliştirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı