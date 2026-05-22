Aydıntepe'de minik öğrencilere su verimliliği anlatıldı

Aydıntepe'de anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, su tasarrufu, suyun bilinçli kullanımı ve doğal kaynakların korunması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aydıntepe Anaokulunda 'Su Verimliliği' konulu bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Etkinlikte minik öğrencilere, suyun yaşam için önemi, günlük hayatta su tasarrufu yapmanın yolları ve doğal kaynakların korunmasına yönelik temel bilgiler aktarıldı.

Görsel materyaller ve etkinliklerle desteklenen programda, öğrencilere suyun bilinçli kullanılması gerektiği detaylı şekilde anlatıldı. Çocuklara, diş fırçalarken musluğun kapatılması, gereksiz su tüketiminden kaçınılması ve çevrenin korunması gibi günlük yaşamda dikkat edilebilecek davranışlar örneklerle açıklandı.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, doğal kaynakların korunması ve su verimliliği bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - BAYBURT

