Aydın Valisi Yakup Canbolat Öğrenci Barınma Sorunları Toplantısına Katıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat öncülüğünde ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güvenlik Koordinasyon ve Öğrencilerin Barınma Sorunları Toplantılarına katıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında '2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Güvenlik Koordinasyon ve Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunları Toplantıları gerçekleştirildi. İlgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantılarda, öğrencilerin yurt ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra üniversiteye ulaşımlarının sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar değerlendirilirken, ulaşımın rahat ve sorunsuz yapılabilmesi için de çalışmalar gözden geçirildi.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin barınma, beslenme, ulaşım, huzur ve güvenliği ile öğrencilerin ders dışı zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeleri, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri gibi hususlar ele alınarak gerekli tedbir ve uygulamalar belirlendi. - AYDIN