Afet risklerinin azaltılması amacıyla Aydın Lisesi'nde tahliye tatbikatı düzenlendi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin başkanlığı ve Sivil Savunma Hizmetleri Birimi Sorumlusu Şube Müdürü Erdem Gümüş koordinesiyle Aydın Lisesi binasında okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerin katılımları ile tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata katılan AFAD ekipleri, bina tahliyesi sonrasında öğretmen ve öğrencilere sivil savunmanın önemine dair açıklamalarda bulundu. AFAD müdahale aracı da tatbikat sırasında hazır bekletilerek, yapılabilecek acil müdahalelerde aracın etkin rolü aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Sivil savunma, toplumun gücünü ve direncini artırarak, felaket anlarında birlik ve dayanışma içinde her bir bireyin güvenliğini korumaya yönelik önemli bir kalkandır" diye konuştu. - AYDIN