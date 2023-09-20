Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir yarışmasında birinci olan üretici açıklandı
Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki yarışmada Durmuş Şahin birinci oldu. Yarışmaya 17 üretici katıldı ve kuru incirleri uzmanlar tarafından değerlendirildi. İkinci ve üçüncü sıraları ise Gülçin Akkaya ve Mürsel Sarıoğlu aldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir yarışmasında üretici Durmuş Şahin birinci oldu.
Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda, 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 üretici, kuru incirleriyle katıldı.
Kuru incirleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve İncir Araştırma Enstitüsünden uzmanlar değerlendirdi.
Yarışma sonunda Durmuş Şahin birinci, Gülçin Akkaya ikinci, Mürsel Sarıoğlu ise üçüncü oldu.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22, 23 ve 24 Eylül'de konserler ve bir dizi etkinliklerin yapılacağı festivale herkesi beklediklerini bildirdi.