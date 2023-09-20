Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen incir yarışmasında birinci olan üretici açıklandı

Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 20. İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki yarışmada Durmuş Şahin birinci oldu. Yarışmaya 17 üretici katıldı ve kuru incirleri uzmanlar tarafından değerlendirildi. İkinci ve üçüncü sıraları ise Gülçin Akkaya ve Mürsel Sarıoğlu aldı.