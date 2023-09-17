Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke'de Farkındalık Eğitimi Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Söke ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve kadına şiddet konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Aydın genelindeki farkındalık eğitimlerinde hız kesmeyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik eğitim gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke ilçesi Sazlı ve Argavlı mahallelerinde ikamet eden vatandaşlar ve esnaflara yönelik eğitim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, erkek vatandaşlara da Kadına "El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca faaliyette kadınların telefonlarına KADES uygulaması indirilirken, durumsal farkındalık oluşturmak hedefiyle broşür dağıtımı yapıldı. - AYDIN