Aydın İl Jandarma Komutanlığı öğrencilere suçtan korunma ve çevre bilinci eğitimi verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personelleri, Kuşadası ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören 182 öğrenciye suçtan korunma ve kişisel güvenlik, çevre, doğa ve hayvan bilincinin oluşturulması konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personelleri tarafından Kuşadası ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören 182 öğrenciye yönelik 'suçtan korunma ve kişisel güvenlik, çevre, doğa ve hayvan bilincinin oluşturulması' konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personeli tarafından kent genelindeki bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim öğretime gören 182 öğrenciye 'jandarma ile okulumda güvendeyim' faaliyeti çerçevesinde, suçtan korunma ve kişisel güvenlik, çevre, doğa ve hayvan bilincinin oluşturulması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Öğrencilere, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler de verilirken, jandarma boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN