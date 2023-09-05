Aydın'da Uyuşturucuyla Mücadele Semineri Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla öğretmen ve annelere yönelik seminer düzenlendi. Seminerde uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı. Katılımcılar Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla öğretmen ve annelere yönelik seminer düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonunda verilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" başlıklı seminerde uyuşturucu kullanımını önleme ve madde bağımlılığı konusunda sunum yapıldı.

Seminere katılan 435 anne ile öğretmen, Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirildi.