Aydın'da Okul Servislerine Cezai İşlem

Aydın'da okulların açılmasıyla birlikte denetimlerini sıklaştıran trafik ekipleri, eğitim döneminin ilk haftasında il genelinde ise 924 okul servisini denetlerken, kurallara uymadığı tespit edilen 41 okul servisine cezai işlem yapıldı.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bölgeleri başta olmak üzere il genelindeki kontrollerini sıklaştırdı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı süresince ana arterler ile trafik yoğunluğu oluşan bölgelerdeki okul önlerinde önlemlerini alan ekipler, okulların açıldığı ilk haftada il merkezi Efeler'de 175, il genelinde ise 924 okul servisini denetledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uyulup uyulmadığı, araç içinde bulunması gereken hususlar ile resmi evrak kontrollerinin yanı sıra öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı ve araçtaki rehber personeller de denetlendi. İlk hafta yapılan denetimler sonucu Efeler'de 2, il genelinde ise 41 okul servisine cezai işlem uygulandı.

Eğitim öğretim dönemi süresince okul servislerinin de içinde olduğu trafik kazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalar çerçevesinde denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN