Aydın'da Okul Servis Ücretleri Belli Oldu

Aydın'da okul servis ücretleri 0-10 kilometreye kadar 950 TL, 10 kilometreden sonra kilometre başına 14 TL olarak belirlenirken, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, yeni eğitim yılına hazır olduklarını belirterek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da okulların açılmasına sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanmaya devam ediyor. Velileri de okul hazırlığı telaşı sararken okul servis araçlarının ücretleri de geçtiğimiz günlerde yapılan UKOME toplantısının ardından belli oldu. Yapılan toplantının ardından birçok velinin de merakla beklediği servis ücretleri netleşti. Alınan karara göre Aydın'da okul servis ücretleri 0-10 kilometreye kadar 950 TL, 10 kilometreden sonra kilometre başına 14 TL olarak belirlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "Uzun zamandan beri beklediğimiz 2022-23 Eğitim-Öğretim yılında servis araçlarının ne kadar ücret alacağı merak konusuydu. Bu yıl itibari ile 0-10 kilometrede 950 TL olarak belirlendi. Buna göre 10 kilometrenin üzerinde de kilometrede 14 TL olarak bir ücret alınacak. Bu fiyatlar uzun araştırmalar sonucu ortaya çıkmış, denk bir fiyattır. Biz bu işten ekmeğimizi kazanan bir sektörüz. Aslında okulların açılması, sadece ulaşım sektöründe ekmeğini kazananlara değil sektörün diğer esnafı ve tüccarlara da çok katkısı olan bir şey. Artık biz üniversitelerin açılmasını dört gözle bekliyoruz. Şu anda bile uyum haftası başladı ve bir hareketlilik geldi. Bunun haricinde bakkalından kırtasiyesine, ayakkabıcısından kıyafetçisine kadar bir hareketlilik geldi. Bu çok güzel bir şey. Haftaya okullar açılacak, onun arkasından üniversite açılacak. Biz de uzun zamandan beri ekonomik krizle boğuşuyoruz. İşlerimiz düzelecek. Biz de heyecanla bekliyoruz. Toplu taşıma araçları ve servis araçları olarak yeni eğitim öğretim yılına hazırız" dedi. - AYDIN