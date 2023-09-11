Aydın'da Okul Çevrelerinde Trafik Güvenliği İçin Harekete Geçildi

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin trafik güvenliği için harekete geçilirken Aydın genelinde okul çevrelerinde 26 trafik ekibi ve 44 trafik personeli görevlendirildi.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde denetimlerine devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bölgeleri başta olmak üzere il genelindeki kontrollerini sıklaştırdı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi için ana arter üzerindeki okul çevreleri başta olmak üzere il genelinde trafik akışında yoğunluk yaşanması beklenirken, harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, eğitim öğretim dönemi süresince ana arterler ile trafik yoğunluğu oluşan bölgelerdeki okul önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde il genelinde 26 trafik ekibi ve 44 trafik personeli, il merkezi Efeler'de ise 5 trafik ekibi ve 8 trafik personeli görevlendirildi.

Aynı zamanda dönem boyu sürecek trafik tedbirlerine ilave olarak okulun ilk gününde Efeler'de ilave görevlendirme yapıldı. İl merkezindeki ana arterlerdeki okul önlerinde ve kavşaklarda 8 ekip ve 7 yaya personel olmak üzere toplamda 20 personel görev aldı. - AYDIN