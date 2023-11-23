Aydın'da Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın açılış hamlesi ile başlarken, bu kez öğretmenler en iyi hamlelerini kazanmak için yaptı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Efeler'de görev yapan öğretmenlerin katılımıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın açılış hamlesi ile başlarken, bu kez öğretmenler en iyi hamlelerini kazanmak için yaptı.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Efeler'de görev yapan öğretmenlerin katılımıyla Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası gerçekleştirildi. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın açılış hamlesi ile başlayan turnuvada, bu kez öğretmenler strateji ve bilgilerini, turnuvada sergiledi.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan; "Çağımız değişim çağıdır, bu değişime ayak uydurmak için kendimizi sürekli yenilemek durumundayız. Kendimizi yenilemenin yolu da zihnimizi sürekli aktif tutmaktan geçmektedir. Bu nedenle, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilçemizde akıl ve zeka oyunlarının daha fazla tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak adına ve Cumhuriyet'imizin 100. yılına özel düzenlemiş olduğumuz 'Yüzde Yüz Öğretmenler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na göstermiş olduğunuz ilgi için siz değerli öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Akıl ve zeka oyunlarına yönelik etkinliklerin devam etmesini hedeflediklerini sözlerine ekleyen Özcan; "Geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizin analitik problem çözme ve sistematik düşünmelerini, sorgulama yapmalarını hedefleyen bu oyunlar ve nitelikli donanım, Efeler ilçemizin siz değerli öğretmenleri aracılığıyla yine ilçemiz okullarının kurumsal gelişimlerine katkıda bulunacak. Ayrıca öğrenci sayısı nedeni ve çarpan etkisiyle çok yüksek sayılara ulaşmasını sağlayacaktır. Amaç, düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler için ortam hazırlamaktır. Bunun için Efeler ilçemizde akıl ve zeka oyunları ile ilgili etkinliklerin ve çalışmaların artarak devam etmesini hedefliyoruz. Turnuvamızı düzenleyen, turnuvamıza katılım sağlayan, katkıda bulunan ve planladığımız nice etkinlikte bize desteklerini esirgemeyeceklerine inandığımız ilçemizin siz değerli öğretmenlerine, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - AYDIN