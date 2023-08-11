Aydın'da Mehmet Küçük'ün eşinin adını yaşatacak okul tamamlanıyor

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde Mehmet Küçük tarafından yapılan okulun en kısa sürede tamamlanarak eğitime açılacağı belirtildi. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, okulun inşaat alanında inceleme yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde eşi Hafize Küçük'ün vasiyetini yerine getirmek için Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan yardım isteyen Mehmet Küçük amcanın büyük hayalinde sona yaklaşıldı. Mehmet Küçük tarafından eşinin adını yaşatmak amacıyla yapılan okulun en kısa sürede tamamlanarak eğitime açılacağı belirtildi.

Okulun inşaat alanında inceleme yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Mehmet Amcamızın hayaline öncü olduk. Şimdi ise yükselen hayalinin takipçisiyiz. İmam hatip ortaokulu inşaatı ve çevresinde inceleme yaptık. Kaba inşaatı bitti sayılır bir yandan da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çevre düzenlemesi yapılacak" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Koçarlı'ya yeni bir okul kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN