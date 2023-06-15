Üye Girişi
Haberler
Aydın'da İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Hizmet İçi Eğitim Semineri

Aydın'da İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara Hizmet İçi Eğitim Semineri

Eğitim Haberleri

Aydın İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Aydın il ve ilçelerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Aydın il ve ilçelerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Aydın il ve ilçelerinde görev yapan İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Seminere, Aydın Yaz Kur'an Kursları Rehber Öğretici Formatörlerinden Muhammed İsmail Fevzi Sayı ve Mehmet Demirci konuşmacı olarak katıldı. İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde Kur'an kursu uygulama esasları anlatıldı. İl Müftü Vekili Mehmet Atay, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Raşit Kıymaz'ın katıldığı program karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Diyanet İşleri Başkanlığı Müezzin Aydın Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title