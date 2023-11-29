Aydın'da İlkokul Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'da çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla trafik parkına gelen 100 ilkokul öğrencisi, trafik eğitimlerinin ardından "trafik dedektifi" oldu.

Çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kurallarının öğretilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. "Trafik Dedektifleri" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte 100 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Teorik eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, trafik kurallarının günlük hayatta nasıl etkin kullanılabileceği konusunda bilgi verildi. Eğitimde öğrencilerin örnek olaylarda rol almaları sağlandı.

Teorik anlatımların yanı sıra sahneye çıkarılan gönüllü öğrencilerle de canlandırmanın yapıldığı etkinlikte, trafik ekipleri öğrencilere trafik kurallarını anlattı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 100 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı. Etkinlik sonunda trafik ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar, hem eğlendi hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendi.

Trafik kültürünün oluşması ve farkındalığın artması hedefiyle gerçekleştirilen etkinliklerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN