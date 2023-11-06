Aydın'da Gençlik Merkezi Gönüllüleri Köy Okullarına Yardım Ediyor

Aydın'da Gençlik Merkezi öncülüğünde harekete geçen gönüllü gençler, köy okullarındaki öğrenciler için renkli kalemler ve kitap ayraçları hazırlıyor.

Aydın'da Gençlik Merkezi öncülüğünde harekete geçen gönüllü gençler, köy okullarındaki öğrenciler için renkli kalemler ve kitap ayraçları hazırlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aydın Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köy okullarındaki öğrenci kardeşleri için kolları sıvayan gençler, hazırladıkları renkli kalemler ve kitap ayraçlarıyla, kardeşlerinin eğitimlerine destek oluyor.

Gönüllülük projesi ile gönüllü gençler tarafından hazırlanan kalemler ve ayraçlar ise bölgedeki köy okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine hediye edilecek. Köy okulundaki çocuklar için harekete geçen gençlerin örnek davranışı ise takdir topluyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan paylaşımda "Gönüllü gençlerimiz, köy okullarında öğrencilere tebessüm getirmek için kolları sıvadı. Renkli kalemler ve kitap ayraçları hazırlayarak, eğitimlerine renk katıyorlar" ifadeleri yer aldı. - AYDIN