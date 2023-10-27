Aydın'da Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Finali Gerçekleştirildi

Aydın'da 2023 yılı engelli bireyler arası Hadis-i Şerif ezberleme final yarışması gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engellilik konusundaki toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırmak özellikle genç engelli bireylerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerinden daha etkin bir şekilde istifade edebilmelerine, dini değerler eşliğinde moral ve motivasyonlarını arttırarak hayata dair daha aktif katılabilmelerine destek olmak amacıyla 2023 yılı Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 12-20 yaş aralığındaki engelli bireyler arasında ödüllü Hadis-i Şerif ezberleme yarışması il finali gerçekleştirildi. Yarışmada Didim ilçesinden 7. sınıf öğrencisi Hüseyin Telek birinci oldu. İl Müftüsü Hasan Güneş, birinci olan Telek'e ödülünü ve çeşitli hediyeler takdim ederek, başarısından dolayı kendisini tebrik etti. - AYDIN