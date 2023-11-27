Aydın'da emekli öğretmenlere vefa etkinliği düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde emekli öğretmenlere yönelik " Cumhuriyet'in 100. yılında 100 eğitim çınarına vefa" etkinliği düzenlendi.

Özel Söke Amerikan Kültür Kolejinde düzenlenen etkinliğe emekli öğretmenlerin yanı sıra Söke Kaymakamı Ali Akça, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı ile davetliler katıldı.

Söke Kaymakamı Ali Akça, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak emekli öğretmenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, milli ve manevi değerlerin öğretmenler sayesinde kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirtti. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Yapıcı,"Bizlere sadece iki kere ikinin dört ettiğini değil aynı zamanda alın teri ve hakkıyla kazanılan 4'ün haksız kazanılan 5'ten daha kıymetli olduğunu öğrettiniz." ifadelerini kullandı.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneğinden Sami Kocakaya ise Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Söke'de görev yapmış öğretmenlere ilişkin yaptıkları araştırmalar hakkında bilgi verdi.