Aydın'da Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik ve Medeniyet Değerlerinin İnşası Lise Öğrenci Çalıştayı Düzenlendi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik ve Medeniyet Değerlerinin İnşası Lise Öğrenci Çalıştayı' düzenlendi.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliğinde 'Cumhuriyetin 100. Yılında Gençlik ve Medeniyet Değerlerinin İnşası Lise Öğrenci Çalıştayı' gerçekleştirildi. Çalıştayda ilk olarak Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Ali Bilgenoğlu tarafından Gençlik ve Medeniyet Değerlerinin İnşası konulu sunum gerçekleştirdi. 17 ilçeden toplam 170 öğrenci ve 45 öğretmen katılım sağladığı çalıştayda katılımcı öğrenciler belirlenen alt konu başlıklarında gün boyunca uygulanabilir çözüm önerileri üretti. Gün sonunda; ahlaki değerlerin, milli duygu ve değerlerin, aile değerlerinin, insani değerlerin, eğitim, bilim ve teknoloji ile ilgili değerlerin geliştirilmesi gibi alt konu başlıklarında hazırlanan öneriler alt komisyonlar tarafından raporlaştırılarak sunumu yapıldı.

Çalıştaya; İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysun Sarıbey Haykıran, Prof. Dr. Ahmet Toksoy ve Dr. Ali Bilgenoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ve öğrenciler katıldı. - AYDIN