Aydın'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kapanış programı düzenledi

Aydın'ın Köşk ilçesinde Çarşı Mahallesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler için kapanış programı düzenlendi.

Köşk İlçe Müftülüğü Çarşı Mahallesi 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda eğitim gören minik öğrenciler düzenlenen yıl sonu etkinliğinde hünerlerini sergiledi. Adnan Menderes İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program öğrencilerden Zeynep'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Renkli ve çeşitli gösteriler sergileyen minikler izleyicilerden tam not aldı.

Çocukların coşkusuna ortak olan İl Müftüsü Hasan Güneş, "2012 yılında temelleri atılan 4-6 yaş Kur'an kurslarımız velilerimizin de büyük gayretleriyle gün geçtikçe daha iyi bir konuma gelmektedir. Bu kurslarımızda öğrenciler, yaşlarına uygun dini bilgileri, öz bakım becerilerini ve okul öncesi temel kavramlarını eğlenerek öğreniyorlar. Ailelerimizin desteği, hocalarımızın gayreti ile bir eğitim döneminin daha sonuna geldik. Velilerimizi, hocalarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

Programa; Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Bayındır İlçe Müftüsü ve Köşk ilçe eski müftüsü Muhammet Meral, Köşk İlçe Müftü Vekili Ercan Özdemir, Köşk İlçe Vaizi Merve Nur Arslan, kurum amirleri, Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenciler ile aileleri katıldı. - AYDIN