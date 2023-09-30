Aydın'da 289 öğrenciye trafik eğitimi verildi
Aydın'ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir okulda, Jandarma tarafından 289 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimde yaya ve okul geçidinin kullanımı, trafik ışıklarının kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanımı konuları işlendi.
Aydın'ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 289 öğrenciye jandarma tarafından trafik eğitimi verildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kadıköy Mahallesi'nde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim okulunda Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 289 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimde yaya ve okul geçidinin kullanımı, Trafik ışıklarının kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı konularında nazari ve uygulamalı trafik eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN