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Aydın'da 289 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Aydın'ın Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde bulunan bir okulda, Jandarma tarafından 289 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Eğitimde yaya ve okul geçidinin kullanımı, trafik ışıklarının kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri kullanımı konuları işlendi.