Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarına Kayıt Almaya Başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, yaz kursları için kayıt almaya başladı. Sanat, spor ve eğitici kurslar aracılığıyla her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen çocuklarımızı, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen gençlerimizi ve hobilerini geliştirerek keyifli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

Okulların kapanması ile birlikte yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen çocuklar ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde düzenlenen yaz kurslarına başvurular, 27 Haziran'da sona erecek.

Futboldan basketbola, yüzmeden tekvandoya, masa tenisinden boksa kadar 17 ilçede 30 farklı branşta verilecek kurslarda, çocuklar tatillerini verimli bir şekilde geçirirken, aynı zamanda yeni beceriler de kazanacak.

Kurslar başvuru durumuna göre çocuk, öğrenci ve yetişkin olmak üzere kategorilerde düzenlenecek.